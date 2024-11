Terzotemponapoli.com - Giannini: ”Il Napoli dovrà aspettarsi una Roma determinata, grintosa, attenta e concentrata”

: lachiuderà gli spazi e proverà talvolta a far male agli azzurri con le ripartenzeGiuseppe, ospite del Corriere del Mezzogiorno, è tornato a parlare del ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina dellaa pochi giorni dalla sfida al. Queste le sue parole:“Sono tornati sulla strada dellanità come quando presero De Rossi al posto di Mourinho. Ritrovare l’orientamento con la tifoseria, ricostruire l’unione a livello ambientale è un valore per la. La squadra ha patito l’esonero di De Rossi, ha risentito del cambiamento”.Non ha escluso neanche l’ipotesi di un ritorno di Totti. Ti piacerebbe?“Assolutamente sì, lanità non va persa, è un concetto sempre attuale, c’è fame di personaggi che hanno indossato la maglia dellaed esprimono il senso d’appartenenza.