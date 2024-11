Oasport.it - Eurolega, Milano completa il rilancio: Maccabi Tel Aviv battuto, quarta vittoria nelle ultime cinque

Ilè servito. L’EA7 Emporio Armanisi prende laanche nell’undicesimo turno dibattendo ilTelnell’undicesima giornata per 98-86; quarto successopartite per il roster di Ettore Messina, tirati a lucido da tre punti (13/29 dall’arco) e sei uomini in doppia cifra, con Zack LeDay il migliore con 22 punti e 7 rimbalzi (e 4/6 dall’arco), affiancato dai 20 di Mirotic e i 20 di Armoni Brooks.Iltenta immediatamente la fuga: Hoard è un rebusprime azioni e con sei punti in fila propizia il 2-9 iniziale chiuso da una tripla di Jokubaitis. Mirotic rianima, Brooks firma il pari a quota 10 e poi sono LeDay e Dimitrijevic a permettere all’Olimpia di mettersi in avanti sul 20-17. Ma entra in ritmo Shayok, all’esordio con la maglia gialloblu:punti in fila eavanti 20-22 al 10?.