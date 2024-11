Liberoquotidiano.it - Coppa Davis, inizio in salita per l'Italia: Francisco Cerundolo batte Lorenzo Musetti

Inizia male il percorso dell'alle Finals di. A Malaga, nei quarti contro l'Argentina, numero 17 del ranking, è stato battuto nel primo singolare da(30mo della classifica mondiale) in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in un'ora e 34'. L'ora punta su Jannik Sinner che se la vedrà contro Sebastian Baez per tenere vive le speranze di accesso in semifinale per poi giocarsi l'eventuale passaggio del turno nel doppio. Il 22enne carrarino, che era in vantaggio per 2-1 nei precedenti ma l'argentino (aveva vinto proprio l'ultimo, nel luglio scorso in finale sulla terra di Umago) inizia con un doppio fallo il game d'apertura ma poi infila quattro punti consecutivi (1-0). Chiude con un doppio falloil secondo gioco del primo set, consegnando subito il break all'(2-0).