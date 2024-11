Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, sfida salvezza. A Termoli servono tre punti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Missione vittoria in terra molisana. A, lasi presenterà vogliosa di riscatto e a caccia di treche mancano da più di un mese. L’ultima vittoria per Visciano e soci risale allo scorso 19 ottobre, quando Bevilacqua firmò il blitz allo stadio Del Conero. Poi, per l’undici di Alfonsi sono arrivati il pari interno con il Castelfidardo, il ko a Senigallia, altri due pareggi rispettivamente con Isernia e Teramo, quindi la sconfitta di domenica scorsa con il Chieti. Ora la classifica preoccupa, anche se le situazione non è affatto irrimediabile. I rossoblù occupano la penultima posizione, insieme con il Notaresco (10). Appena dietro c’è la Fermana (8), davanti ecco invece Recanatese (11), Castelfidardo e lo stesso(12). Contro i giallorossi molisani, si tratta perciò di una