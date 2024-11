Ilrestodelcarlino.it - ‘Bolognesi. Dal primo giorno’, Lepore e la carica degli studenti al Manzoni per #iussolibologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 21 novembre 2024 – “Bolognesi. Dalgiorno”. Migliaia die studentesse delle scuole medie e superiori della città al teatroper la terza edizione di. Il percorso intrapreso dal Comune coinvolge gli istituti sui significati dell’appartenenza a una comunità e a un territorio particolarmente coinvolto nella tutela e nella promozione dei diritti umani. Roberto Serra / Iguana All’iniziativa, avviata per la prima volta nel 2022 con l’introduzione del principio dello Ius Soli nello Statuto comunale, ha presenziato gran parte della giunta guidata dal sindaco Matteo. "Questa giornata è una porta aperta sul futuro. Abbiamo chiamato a raccolta i ragazzi, parlando con loro della città e di cosa fare insieme”, ha detto. Il sindaco coinvolge glichiedendo alla folla chi preferiscono tra i cantanti "Ghali o Geolier?” e parafrasando il nuovo singolo del rapper milanese, “Niente Panico”, il sindaco si apre con i ragazzi sul palco: “Vincere gli attacchi di panico, come capitato a me, è una delle cose più belle che possano succedere.