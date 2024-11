Lettera43.it - Badtaste chiude dopo 20 anni: «Modello divenuto insostenibile»

, fra le testate online più apprezzate dagli appassionati di cinema e serie tivù in Italia, ha annunciato lo stop alle pubblicazioni da giovedì 21 novembre. «20, il nostro viaggio si conclude», si legge nel comunicato firmato dal direttore editoriale Andrea Francesco Berni. «Il sito rimarrà online, come archivio di tutto ciò che abbiamo costruito, ma da oggi non pubblicheremo più contenuti. Ovviamente non avremmo mai immaginato di celebrare i nostri 20con una decisione come questa». La nota prosegue spiegando le ragioni che hanno spinto la testata a dire addio ai suoi lettori. «Glisuccessivi alla pandemia hanno evidenziato sfide che hanno messo alla prova il nostro settore. Portare avanti una testata come la nostra, con le regole che ci eravamo dati, è diventato uninstostenibile.