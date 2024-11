Ilrestodelcarlino.it - Al Museo Diocesano. Arte sacra e tecnologia: "Il mio Decalogo dipinto sull’Intelligenza artificiale"

È iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione del 29 novembre, alle ore 17.30 nella Sala grande deldi Imola, della mostra ‘Fabrizio Spadini.e Intelligenza’. Un ciclo pittorico di trenta opere dipinte appositamente per l’esposizione imolese, la prima a tema sacro affrontata dall’artista. "Le opere in mostra - sottolinea Fabrizio Spadini - nascono con l’intento di mettere in relazione l’immaginario visivo della tradizione dell’con l’esigenza di riflettere su concetti astratti che riguardano i meccanismi che regolano, e regoleranno, la vita dell’uomo e il funzionamento delle cosiddette intelligenze artificiali". Nodo centrale e nucleo del percorso è l’opera ‘Il’. Si tratta di dieci tavole che, ispirate ai dieci comandamenti dell’Antico Testamento, vogliono essere una sorta di vademecum per le Intelligenze Artificiali.