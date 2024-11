Ilfoglio.it - Un mese di manifestazioni: oggi la sanità, nel weekend i treni e poi lo sciopero generale

Medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitariescendono in piazza contro la manovra. Lonazionale, iniziato a mezzanotte di, durerà 24 ore e potrebbe mettere a rischio 1,2 milioni di prestazioni sanitarie inclusi 50 mila esami radiografici, 15 mila interventi chirurgici programmati e 100 mila visite specialistiche, anche se le urgenze saranno comunque garantite, così come le attività di pronto soccorso e di emergenza come il servizio di ambulanza. I principali motivi della protesta, sottolineano i sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e gli infermieri e altre professioni sanitarie del Nursing Up, riguardano la richiesta di un’immediata assunzione di nuovo personale, il rinnovo dei contratti, la contrattualizzazione degli specializzandi e norme che tutelino la sicurezza del personale sanitario.