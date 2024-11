Ilnapolista.it - Tebas: «L’Italia ha la miglior legge in tema di pirateria, magari ci fosse in Spagna»

Che il pezzettoun problema endemico innon era affatto un mistero. Negli ultimi giorni era arrivata una stoccata con la chiusura del più importante canale pirata, ma è solo un primo passo e anche in ritardo, come ha ammesso il presidente della Liga, Javier, durante il Social Football Summit in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma.«ha laindiciin. Io quando parlo di questonon faccio altro che presentare la normativa italiana come modello di riferimento».Leggi anche: Duro colpo per il “pezzotto spagnolo”: disattivato il canale di streaming pirata più importante dellaParlando della Superlega: «La mia idea non è cambiata, porterebbe alla distruzione dei campionati nazionali. Reichart è come Copperfield, prima c’è stato l’annuncio di una competizione chiusa nel 2021, ora non sappiamo né quando inizierà, né quale sarà il format.