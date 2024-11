Lapresse.it - Tapiro d’oro a Elodie per doppiaggio film “Mufasa: il Re Leone”

Leggi su Lapresse.it

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il– pizzicata a Milano in compagnia del fidanzato Andrea Iannone – dopo le critiche ricevute per il suodi uno dei personaggi principali nel: Il Re”, in uscita nelle sale italiane il 19 dicembre.«I doppiatori dicono che era monotono», commenta l’inviato del tg satirico. «Ma se ancora ilnon è uscito? Non mi sono manco accorta delle critiche. Per giudicare bisogna prima ascoltare e poi dare un giudizio», risponde la cantante. E aggiunge: «Comunque ho fatto un provino. Scelgono dall’America. Sarà che non capiscono l’italiano? Può essere.».Staffelli poi cambia argomento e le domanda se il nuovo singolo con Tiziano Ferro sia stato fatto perché voleva “toccare ferro” in vista del Festival di Sanremo.