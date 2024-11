Lanazione.it - Stop alle sospensioni a scuola : "Gli alunni rinascono nel sociale"

Leggi su Lanazione.it

di Antonia Casini Così gli studenti capiscono e spesso cambiano prospettiva. Le vecchiesono state sostituite in alcune scuole del territorio con attività alternative. "Già da 7-8 anni – spiega il preside dell’istituto Matteotti, il professor Salvatore Caruso – abbiamo stretto convenzioni con associazioni. Il primo accordo è stato fatto con la Caritas dove i nostri studenti vengono inviati per essere di supporto nel servizio mensa e alla Cittadella della solidarietà. Poi abbiamo esteso l’iniziativa ad altri enti, visto che i risultati sono molto positivi, gli stessi ragazzi frequentano volentieri. Abbiamo allargato i contatti con il ristorante del Quore, la Misericordia e stiamo facendo una convenzione con la Croce Rossa nel settore dell’inserimento e dell’inclusione". Se poi gli studenti abitano lontano dstrutture accreditate, "e ci sono problemi di trasporto", prosegue il dirigente scolastico, "allora, dato che abbiamo 130con la legge 104, affidiamo i ragazzi al docente di sostegno per essere di supporto ai loro compagni con disabilità all’interno dell’istituto.