Quotidiano.net - Scontri a Pisa, avviso di garanzia per 13 manifestanti

La procura di, al termine delle indagini svolte dalla Polizia di Stato, ha notificato l'diper rendere interrogatorio a 13coinvolti neglicon le forze dell'ordine il 23 febbraio scorso nel capoluogo toscano, quando, durante una manifestazione non preavvisata, isono venuti a contatto con gli operatori di polizia, schierati a protezione di obiettivi sensibili. L'attività investigativa condotta dai poliziotti del Servizio centrale operativo e della Digos della questura diha consentito di individuare 5ritenuti responsabili di aver promosso una manifestazione pubblica senza aver preavvisato l'Autorità di Pubblica sicurezza. Gli stessi indagati, inoltre, all'inizio della manifestazione, si sostiene, "non hanno dato alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento e non hanno ottemperato alle disposizioni impartite dal dirigente del servizio di ordine pubblico".