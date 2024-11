Gaeta.it - Operazione antidroga a Roma: 20 arresti per traffico di cocaina scoperti dai Carabinieri

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importantecondotta daidi Ostia ha portato all’arresto di 20 persone, accusate di far parte di una rete didi sostanze stupefacenti. Gli, eseguiti all’alba, sono stati ordinati dal gip del Tribunale disu richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le indagini hanno rivelato un’organizzazione dedita all’importazione didall’Olanda, con un giro d’affari che si stima in milioni di euro.Le origini delle indaginiTutto è iniziato con l’arresto di Claudio Corelli, il quale è stato trovato in possesso di 220 grammi di. Questo episodio ha aperto la porta a un’indagine più ampia, portando a identificare un’organizzazione criminale ben strutturata. Claudio Corelli è noto anche come il fratello di Paolo Corelli, vittima di un omicidio avvenuto il 14 febbraio 2022 ad Acilia, evento che ha ulteriormente acceso i riflettori sulle attività della criminalità nella zona.