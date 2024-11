Lapresse.it - Nuovo codice strada, sì al testo dal Senato: da oggi è legge. Cosa cambia

Ildella. Ilha dato il via libera aldel disegno dicon 83 sì, 47 no e un astenuto. Laentra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una stretta per chi usa alcol e droga al volante, con il ritiro della patente e il divieto di guidare per tre anni. Stop ai monopattini selvaggi, con l’introduzione dell’obbligo della tarda, del casco e dell’assicurazione. E ancora, più sicurezza e prevenzione per i neo patentati e più trasparenza sugli autovelox. Ecco le principali novità.Alcol e drogheSe il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, scatta la multa da 573 a 2.170 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.