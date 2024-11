Gaeta.it - Matt Whitaker nominato ambasciatore alla Nato da Donald Trump: un segnale forte per gli alleati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La nomina dicome nuovodegli Stati Unitiè undi continuità e di determinazione da parte della nuova amministrazione. Glisono in attesa di capire come questa scelta influenzerà le relazioni transatlantiche e quali politiche verranno adottate riguardodifesa comune. In questo contesto, il presidente eletto ha voluto lanciare un messaggio chiaro: gli Stati Uniti rimarranno al centro delle dinamiche geopolitiche, ponendo sempre al primo posto i propri interessi.La sicurezza e gli interessi americani al centro dell’agendaè descritto dal presidente come un “guerriero” e un “patriota leale“, pronto a garantire che gli interessi degli Stati Uniti siano sempre difesi a livello internazionale.