Vanityfair.it - Michelle Obama risponde alle voci sul divorzio da Barack: «È la prima volta nella mia vita che tutte le mie scelte sono fatte per me stessa»

L’ex first lady ha raccontato del nuovo capitolo della sua, in cui le decisioni non dipendono più desigenze degli altri. «Quando ho preso una decisione per me, la gente non riusciva nemmeno a concepirlo. Dovevano presumere che stessi divorziando»