Materazzi: «Inzaghi? Se andasse, vorrei Guardiola!» E carica l'Inter

Marcoha parlato di Simonee della sua Inter. Matrix spinge l’undici nerazzurro verso grandi traguardi anche in Europa. Le sue parole su LuckyBlock.CLASSE MONDIALE – Marconon ha dubbi su Lautaro Martinez: «Ha vinto la Coppa del Mondo, la Copa America, lo Scudetto e non si è mai fermato negli ultimi tre anni. Forse al momento non fa tanti gol come al solito, ma aiuta sempre la squadra. Può giocare in ogni campionato, che sia Premier League o Bundesliga. È un giocatore di classe mondiale. È il capitano dele tornerà ad essere in forma e a fare gol. Se dovessi dare un messaggio ai club inglesi, sarebbe quello di non avvicinarsi al nostro capitano».e pensa al futuro di– Matrixspinge la Beneamata verso grandi traguardi: «può vincere la Champions League in questa stagione perché ha dimostrato di avere una mentalità che funziona in Europa».