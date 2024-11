Oasport.it - LIVE Hypo Tirol Innsbruck-Milano 1-3, Champions League volley in DIRETTA: i lombardi piazzano la seconda vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FENERBAHCE-MONZA DIDALLE 17.0019:52 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.19:51vola per il momento al comando del gruppo C in attesa di Roeselare-Zawierce. Match che chiuderà domani la giornata di.19:50 Straordinaria partita di Reggers, autentico trascinatore. Ottima quella di Schnitzer, falloso solamente al servizio. A fasi alterne Louati e Piano, che spesso hanno lasciato qualche punto ai compagni della panchina.1-3 (18-25, 23-25, 25-21, 20-25). Chi poteva chiuderla se non lui? Ferre Reggers il migliore in campo per dispersione.