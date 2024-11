Ilnapolista.it - La Juventus ha speso 219 milioni e non ha un vice Vlahovic, i primi dubbi sul mercato di Giuntoli

Laha219e non ha un, isuldiCi hanno messo un po’ ma ora anche i media italiani si accorgono che ildellanon è stato poi così scoppiettante, anzi.Scrive oggi Libero (che peraltro è attento a non citare la cessione di Moise Kean alla Fiorentina):Dopotutto, è stata la protagonista delestivo in Serie A, ma la sensazione è che l’enorme budget investito, in totale di 219di euro (reso possibile anche dagli 82incassati dalle cessioni), non sia stato destinato esclusivamente a giocatori funzionali dal direttore sportivo Cristiano. Di Koopmeiners Libero scrive chei 60versati nelle casse dell’Atalanta fanno comunque sorgere qualcheo sulla bontà dell’operazione (per il momento l’olandese non ha dimostrato di valere una cifra tanto importante.