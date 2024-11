Il governo Meloni bocciato sul clima | Italia 43esima nel mondo Colpa delle centrali a carbone e della lentezza sulle rinnovabili

Leggi su Open.online

Le politiche delno per far fronte alla crisitica sono «fortemente inadeguate» e «poco ambiziose». Il giudizio, piuttosto severo, arriva dalla classifica mondiale di performancetica, un indice stilato ogni anno da tre associazioni: Germanwatch,te Action Network e Newte Institute. Il rapporto è stato presentato a Baku, in Azerbaigian, dove è in corso la Cop29, la conferenza annualeNazioni Unite sui cambiamentitici. Il quadro che emerge dallo studio non fa certo sorridere l’, che si piazza al 43° posto nelper performancetiche, in leggero miglioramento rispetto al 2023 (44ª posizione) ma ancora in forte calo rispetto al 2022. Se si restringe il campo ai soli Paesi dell’Unione europea, il confronto è ancora più spietato: tra i 27 paesi membri, l’occupa il 20esimo postoclassifica.