Ilfattoquotidiano.it - Harry e Meghan sempre più distanti: lui è in Canada da solo, lei ad un evento mondano. “Ormai sono come la lettera Y, lui torna a fare il principe ‘perfetto'”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da inseparabili“sale e pepe” a divergenti“laY”.continuano a viaggiare su percorsi solitari lasciandosi alle spalle l’immagine della coppia perfetta in stile reale che scimmiotta i finti “Royal Tour” in giro per il mondo. Da tempo i duchi del Sussex hanno smesso di condividere l’agenda,quella professionale siaffrettati a sottolineare gli amici di famiglia (anonimi), ma tant’è.In questi giornisi trova in, senza la moglie, per promuovere gli Invictus Games che si terranno in questo paese nel febbraio del prossimo anno. A Vancouver, il40enne, ha mostrato grandi sorrisi e la stessa aria rilassata offerta alle telecamere nelle sue ultime trasferte a New York, a Londra e in Africa.Tutti viaggi recenti compiuti senzache è rimasta in California, “per occuparsi dei bambini”, affermano alcune fonti; “per seguire i suoi business ed il lancio della sua piattaforma di vendite on line” sostengono altri.