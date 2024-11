Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Isa sulla tredicesima puntata

C’è poco da fare, alla fine gira che ti rigira, anche albisogna sempre ricorrere alle creature mariane per avere 5 minuti di trash vero!Si, dai, ok, è vero, è stato degradante, imbarazzante e bla bla bla, ma ammettiamo tutti insieme (per tutti intendo i pochi coraggiosi che ancora erano svegli a quell’ora della notte per guardare una delle puntate, fino a quel momento, più noiose dell’edizione) che ci stavamo miseramente abbioccando sui nostri divani e l’improvviso ciak di Gomorra tra Alfonso D’Apice e il CuginoDiTitti al grido di ‘Va a fa i curnetttttttt‘ ci ha risvegliati dal torpore e rimessi sull’attenti!No, ok, seriamente, questa edizione sta alla frutta.E il fatto che stia alla frutta lo vedi proprio dal fatto che si decida di creare un blocco sul CuginoDiTitti.Cioè ma perché? Che rilevanza aveva? L’intento qual era?Quando ha slinguazzato il sosia di Rocco Hunt, Federica Petagna era single: sicuramente non stava con Alfonso (quindi il ‘cornuto e contento‘ pubblicato dal Cugino post confronto non aveva alcun senso ma ok) ma non stava nemmeno con Stefano Tediosi, dal momento che è stato proprio quest’ultimo, quando è entrato in Casa la scorsa settimana, a precisare che tra lui e la Petagna c’era solo una conoscenza da approfondire.