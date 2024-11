Gaeta.it - giovedì su rai2: “Il caso Poggi” racconta il delitto di Garlasco e i suoi retroscena processuali

Facebook WhatsAppTwitter Un importante appuntamento televisivo è fissato per21 novembre su, con la messa in onda di “Il”. Questo documentario si inserisce nella serie “Delitti in famiglia” e si propone di esplorare uno dei delitti più discussi degli ultimi anni in Italia. La tragica vicenda di Chiara, trovata senza vita nella sua abitazione diil 13 agosto del 2007, rappresenta unemblematico che ha coinvolto il sistema giudiziario con una serie di colpi di scena che hanno segnato profondamente la cronaca italiana.la vicenda di chiara: un omicidio che ha scosso l’italiaLa storia tragica di Chiarainizia in una calda mattina del 13 agosto 2007, con il ritrovamento del corpo della ventiseienne nella sua villetta a. Subito i sospetti iniziano a concentrarsi su Alberto Stasi, il fidanzato della vittima.