Lanazione.it - Chiusi tre centri estetici: erano a luci rosse

Leggi su Lanazione.it

to, 20 novembre 2024 - Nontrema case di appuntamento, dove i clienti sarebbero stati indirizzati grazie ad annunci sul web: il giro d'affari all'anno sarebbe stato pari a un milione di euro secondo la stima degli inquirenti. E' quanto emerso dall'operazione "China reset" dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Livorno e della sezione di polizia giudiziaria della procura di Gto che ha portato a eseguire cinque misure di custodia cautelare in carcere per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il blitz scattato a Gto, Prato e Milano, con il supporto di militari dell'Arma territoriale e con l'ausilio del IV Nucleo Elicotteri carabinieri di Pisa, si è concluso con i provvedimenti frutto di indagini avviate nel novembre 2023.