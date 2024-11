Tvpertutti.it - Chiude Chissà Chi È, Amadeus sostituito da Cash or Trash: nuovi progetti

Il 2024 segna una svolta significativa per. Dopo il debutto su Discovery conChi È, l'ex volto di punta della Rai si prepara a un cambio di rotta. Il programma, che mirava a replicare il successo de I Soliti Ignoti, si è scontrato con la dura realtà degli ascolti TV. A gennaio 2025,Chi Èi battenti lasciando spazio a un altro format già collaudato e ben più apprezzato:or? – Chi Offre di Più, condotto da Paolo Conticini.Il flop diChi È e la sfida del pubblico DiscoveryNonostante il carisma die l'esperienza accumulata in anni di successi su Rai1,Chi È non è riuscito a conquistare il pubblico del NOVE. I numeri parlano chiaro: i risultati del quiz sono rimasti ben al di sotto delle aspettative, mostrando come il format non fosse in grado di adattarsi alle abitudini di un'audience più di nicchia rispetto a quella tradizionalista di Rai1.