Charlize Theron debutterà nelle serie tv con Cash di David O. Russell?

C'è sempre una prima volta, per la bella attrice sudafricana potrebbe arrivare conO., che starebbe sviluppando unatv incentrata sul rapporto tra oligarchi russi e governo inglese. Nella carriera dimanca la partecipazione a unatv. Partecipazione che potrebbe arrivare a breve se verrà confermato il rumor diffuso da InSneider. Secondo quanto anticipato l'attrice premio Oscar sarebbe in trattative per recitare nellatv, diretta daO.per Paramount+. Per il momento non sono sono stati rivelati dettagli sulla trama di, ma le fonti di Sneider sostengono che lasi concentrerà sul confronto tra "oligarchi russi e governo britannico". Si prevede che le riprese diinizieranno il prossimo anno, una volta cheavrà ultimato il film .