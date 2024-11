Catania caso Pfizer scatta la protesta | sit-in giovedì 21 alla sede della Zona industriale

Leggi su Dayitalianews.com

Non cessano le preoccupazioni per il futuro, e adesso FILCTEM, UILTEC, UGL e CISAL provinciali passano dfase di confrontovera e propria, con un sit in che si terrà domani,21 novembre, dalle 13,30 alle 15,30, davanti all’azienda, nella. I sindacati lo avevano già preannunciato nel corso dell’ultima assemblea: “Se la multinazionale non ci rassicura sulle sue intenzioni a proposito delle politiche di “sfoltimento” che mirano a tagliare posti di lavoro, passeremo”. E così è stato. Nelle scorse settimane, tutte le sigle di categoria avevano chiestodirezione aziendale una “maggiore apertura”. I vertici aziendalicompagnia, a proposito del lancio di un programma pluriennale di riallineamento dei costi a livello aziendale, avevano accennato a “efficienze operative, modifichestrutturarete e miglioramenti del portafoglio prodotti”.