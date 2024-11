Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024: Italia-Slovacchia, gli accoppiamenti della finale

Sono stati rivelati glidiCuptra. 22 anni fa ci fu la semidel formato Final Four, nel 2017 invece sfida del World Group II (allora le migliori 8 giocavano il World Group I e le seconde migliori 8 quello citato), infine nel 2023 un durissimo scontro di primo turno. Ad oggi le slovacche comandano 2-1 (ma a questi precedenti non si sommano quelli del periodo in cui c’era la Ceco, cioè pre-1993).Nel primo singolare il debutto spetterà alle 17:00 a Lucia Bronzetti, che ha messo l’nelle condizioni di vincere la semi. Per lei ci sarà Viktoria Hruncakova (anni fa nota come Kuzmova). Tra le due giocatrici, che sono divise all’anagrafe da sei mesi (sono del 1998, l’una di dicembre e l’altra di maggio), nessun precedente finora.