Quifinanza.it - Beko (ex Whirlpool) licenzia 2mila lavoratori in Italia per netto calo della domanda

Leggi su Quifinanza.it

diEurope, ex, sono di nuovo di fronte a una difficile realtà data dal fatto che la proprietà turca ha presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy il piano per gli stabilimentini e non ci sono affatto delle buone notizie. L’azienda, infatti, ha previsto ilmento di un totale di circadipendenti nei siti di Comunanza nelle Marche, di Siena in Toscana e di Cassinetta in Lombardia. Per questi poli produttivi viene nello specifico prevista la continuità lavorativa solo fino alle fine del 2025, poi ci sarà la reindustrializzazione. A questo si aggiunge anche il taglio di altri 700 dipendenti del comparto amministrativo e dirigenziale diEurope in. Alla basescelta dell’azienda c’è, così come riportato dalla stessa, il crollo del mercato del settore freddo e del lavaggio europeo che perde molto il passo rispetto alla concorrenza cinese.