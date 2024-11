Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna lotta ma cede nel finale al Fenerbahce in Eurolega. Shengelia ne fa 23

Leggi su Oasport.it

Latiene testa alla capolistaIstanbul ma viene sconfitta per 82-86 nell’undicesima giornata dell’di2024! Match equilibrato per 40?, con i bianconeri che in un paio di occasioni hanno provato ad allungare toccando la doppia cifra di vantaggio salvo poi venire riacciuffati e superati dai turchi nel. Nona sconfitta stagionale per i bolognesi, che rimangono così relegati in fondo alla classifica con due soli successi all’attivo – nove invece le vittorie degli uomini di coach Jasikeviucius che mantengono la vetta della classifica.Non bastano i 23 punti di un mai domo Tornikee 18 di Ante Zizic a ribaltare l’inerzia del match nel, con 14 punti di Matt Morgan e 10 di Isaia Cordinier – Marko Guduric top scorer dei turchi con 21 punti, con Nigel Hayes-Davis che mette a referto 19 punti e Bonzie Colson chiude a quota 18, mentre Nicolò Melli non riesce a sbloccarsi in 8? sul parquet.