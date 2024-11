Universalmovies.it - Wolf Man | Un nuovo sguardo da Empire Magazine

ha promosso sulle pagine del prossimo numero l’attesoMan, ennesimo adattamento del celebre mostro cinematografico.Come più volte accennato nei nostri articoli, Hollywood è tornata a puntare sui celeberrimi lupi mannari, creature fameliche che in passato hanno fatto la fortuna di produttori e registi. Il prossimo film dedicato ai mostri classici del marchio Universal Pictures sarà per l’appuntoMan, prodotto dagli specialisti di genere Blumhouse Productions e diretto da Leigh Whannell (L’uomo invisibile).Nel mostrare una nuova immagine esclusiva dal film,ha raggiunto il regista Whannell, le cui dichiarazioni sono stati riportate all’interno del prossimo numero della rivista.Parlando della fonte di ispirazione per il suoMan, il regista Leigh Whannell ha dichiarato alla rivista:Quello che La Mosca il famoso film del 1986 ha fatto e che molti altri film horror basati sugli effetti pratici di quel periodo non hanno fatto è stato far emergere la tragedia da questi effetti pratici.