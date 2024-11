Liberoquotidiano.it - "Violenza fisica e psicologica. E non sapevo reagire": il dramma più intimo di Mara Venier

Ritorno col botto per Belve. Il programma di Rai 2 avrà come prima ospite. La conduttrice, stando alle anticipazioni, ha raccontato a Francesca Fagnani i suoi periodi più bui. "Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno - ha ammesso visibilmente emozionata -. Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell'adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d'animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire". E ancora: "Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile, sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità". Un momento che sarebbe legato al recente incidente all'occhio. "Guardavo la foto e dico ‘Povera'! - ha commentato uno scatto mandato in onda da Fagnani -.