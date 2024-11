Lettera43.it - Vince il Pd, crollano M5s e Lega: la lezione di Emilia-Romagna e Umbria

Dopo la sconfitta in Liguria il campo largo, o forse è meglio chiamarlo campo progressista o semplicemente centrosinistra, sembrava morto, finito, spacciato, con l’estrema unzione data da Giuseppe Conte («non esiste più»). E invece col successo inla salma pare essere resuscitata.Il Pd cresce ovunque mentre il M5s conferma il trend negativoInla vittoria era attesa, ma forse non con simili proporzioni. Michele de Pascale s’è imposto col 56,7 per cento su Elena Ugolini rimasta al 40. Oltre 16 punti di distacco. Mentre in, e qui è la vera sorpresa visto che tutti i sondaggi davano testa a testa, Stefania Proietti ha vinto col 51,1 per cento spodestando la governatrice leghista uscente Donatella Tesei al 46,1. Un successo dovuto soprattutto all’ottimo risultato del Pd, che nel fortino rosso torna a percentuali bulgare, col 42,9 per cento, e inottiene il 30,3.