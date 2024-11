Ilrestodelcarlino.it - Via Remesina Esterna, partiti i lavori di ripristino

Sono iniziati ieri mattina gli interventi di ripavimentazione del tratto di via, compreso tra via Valle e via Gruppo. A comunicarlo è l’assessore aipubblici Paolo Malvezzi: "L’onere per il primo tratto, da via Valle fino alla sede di Tred (impianto di viache si occupa dello smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, dal 2018 Spa di proprietà di Stena Recycling) è a carico della stessa azienda, mentre il secondo tratto, sino a via Gruppo è a carico del Comune. La spesa complessiva – spiega Malvezzi – supera il milione di euro equamente ritra i due soggetti coinvolti". Successivamente, "con oneri a carico del Comune, si interverrà con ripristini puntuali da via Gruppo sino al confine con il Comune di Novi di Modena. La tipologia di intervento – sottolinea l’assessore – è innovativa e auspichiamo che possa mantenere una buona percorribilità della strada nel tempo".