Liberoquotidiano.it - "Stanchi e travolti". L'oroscopo di Branko: per chi arrivano pessime notizie

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Le Stelle di": ecco l'di oggi, martedì 19 novembre. ARIETE Succede quasi sempre con Luna in Cancro: disturbi digestivi (dovuti anche allo stress), tensioni o situazioni importanti in famiglia, con i genitori e figli. Può sembrare un paradosso ma è la verità: siete troppo sicuri di essere più bravi di tutti gli altri, e così combinate l'errore di sempre: trascurate i dettagli e ignorate tutto quanto non si inquadra nelle vostre vedute grandiose. Amore: dove vorreste essere quando cala la sera? TORO Siete sotto l'effetto di Marte in Leonefisicamente eda una forte onda emotiva. Giusto parlare di onda perché c'è qualche influsso del Sole ancora in Scorpione, ma voi siete il segno del buon senso e avete sempre un ombrello a portata di mano. In affari voi non rischiate, siate però pronti a captare ogni segnale di miglioramento che manda Venere il risultato non sarà affatto male.