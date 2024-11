Thesocialpost.it - Sciopero dei medici, a rischio oltre 1 milione di prestazioni: cosa succede

Sono 1,2 milioni lesanitarie che rischiano di essere annullate a causa dellonazionale di 24 ore programmato per mercoledì 20 novembre. A comunicarlo sono Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e il Nursing Up, che rappresentano anche infermieri e altre professioni sanitarie e stanno organizzando una manifestazione a Roma in Piazza SS Apostoli alle 12. Secondo quanto affermano le sigle sindacali, tutti i servizi di assistenza sono a, inclusi circa 50.000 esami radiografici, 15.000 interventi chirurgici programmati e 100.000 visite specialistiche, mentre led’urgenza saranno garantite.Leggi anche: Io cattolico, perché su Israele Papa Francesco sbagliaLe ragioni dietro questa mobilitazione, come evidenziato da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, riguardano le condizioni contrattuali, comprese quelle del settore privato, che non ricevono le risorse adeguate; la mancata detassazione di una parte della retribuzione; l’assenza di attuazione delle leggi sulla depenalizzazione dell’atto medico e sanitario; e un incremento inadeguato e tardivo dell’indennità di specificità per gli infermieri, senza considerare le ostetriche.