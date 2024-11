Lanazione.it - Pistoia diventa la Città del Natale: dal 23 novembre alla Befana luci, addobbi, attrazioni e un calendario di eventi culturali per ogni età

In piazza Duomo sugli edifici, dchiesa al Palazzo Comunale, dTorre campanaria al Tribunale, saranno proiettati fasci di luce e videomapping. Nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale sarà allestita la Casa di Babbo: qui i più piccoli potranno fare un viaggio, guidato da animatori e arricchito con dispositivi multimediali innovativi, attraverso paesaggi artici e boschi innevati, assistere a spettacoli, vedere gli Elfi al lavoro nel loro laboratorio, spedire la propria letterina nell'ufficio postale o consegnarla direttamente a Santa Claus. In piazza dello Spirito Santo sarà allestito il Mercatino natalizio, arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato, grazie al contributo di Giorgio Tesi Group. Piazza San Francesco invece si trasformerà in una pista di pattinaggio su ghiaccio.