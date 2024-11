Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2024: distanze per l'Ariete, Leone poco tollerante

Leggi su Ultimora.news

L'diFox del 20prevededa colmare per l', bassa tolleranza per le critiche infondate per i nati del. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 20, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.di 20Fox:, Toro, Gemelli- L'diFox dell'dice che state cercando di colmare alcuneemotive e di ritrovare un equilibrio, ma al mattino potreste vivere momenti di tensione. Cercate di mantenere la calma per evitare conflitti inutili. Toro - L'diFox del Toro dice che siete persone determinate e forti, qualità che vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi. Tuttavia, fate attenzione a non trascurare chi vi circonda o a sembrare troppo distanti.