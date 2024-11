Davidemaggio.it - Mara Venier: “Questo è un momento mio di grande fragilità”

Tempo fa ci scherzava su.si chiedeva perché a Belve gli ospiti raccontassero di tutto e a Domenica In ponessero paletti. Chissà se, mettendosi dall’altra parte della barricata, avrà capito., infatti, è uno degli ospiti (insieme a Riccardo Scamarcio e a Flavia Vento) della prima puntata della nuova stagione in partenza stasera su Rai2. Ecco cosa ha detto.A Francesca Fagnani, la conduttrice parla del suo attualedi, di depressione, di una violenza “fisica e psicologica” che ha dovuto subire a venti anni, ma anche del dolore di quando fu allontanata da Domenica In. Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attornoracconta con franchezza. Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia.