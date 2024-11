Lanazione.it - Hall of Fame Viola, è la grande serata del Museo Fiorentina. Premio al “fenomeno” Mutu

Firenze, 19 novembre 2024 – E’ certamente Adrian, “il” per i tifosi, ilprotagonista dell’edizione 2024 dellaof, organizzata dal. Il campione romeno è tra i grandi della storia gigliata che questa sera entrano nellaof(Sala degli Onori) nel corso dell’evento che si svolge all’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in via Carlo Magno 7. Circondato da decine di fan e tifosi,si è fermato per scattare con loro qualche selfie e ha firmato autografi ai tanti che lo considerano un campione della storia. Questa sera entra anche uno degli eroi del primo scudetto (quello delladi Bernardini nel 1955-56) come Maurilio Prini, “inventato“ ala tornante dal geniale tecnico. Tredici anni dopo arriva il secondo scudetto (1968-’69 con Pesaola in panchina) che porta anche la firma di Bernardo Rogora, roccioso marcatore.