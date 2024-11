Sport.quotidiano.net - Finale Billie Jean King Cup, quando e dove vedere Italia-Slovacchia

Malaga, 19 novembre 2024 – LadiCup sarà tra. La nazionale di Tathiana Garbin va a caccia del quinto trofeo della sua storia dopo aver perso la2023 contro il Canada. Di fronte le slovacche, che hanno eliminato un po’ a sorpresa l’Australia ai quarti e la Gran Bretagna in semi, e che non rappresentano uno squadrone così imbattibile come quello canadese un anno fa. Appuntamento con la storia per le azzurre che fino a qui hanno sempre prevalso grazie al doppio decisivo composto da Jasmine Paolini e Sara Errani. L’ultima volta ieri contro la Polonia di Swiatek. Quanto vale laLe scelte di Garbinsi gioca e come seguirla Quanto vale laInutile girarci attorno, l’parte favorita nelladiCup 2024.