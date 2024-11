F1 Leclerc | Crediamo nei costruttori McLaren più costante

Leggi su Sportface.it

“Il titolo? Dobbiamo crederci tutti. Io ci credo. Abbiamo fatto passi avanti anche se laè stata piùdi noi nell’arco della stagione. A Las Vegas penso che saremo competitivi. Il Qatar potrebbe essere la gara più difficile per noi delle ultime tre. Abu Dhabi è più equilibrata. L’obiettivo è dominare il campionato ed essere primi in entrambe le classifiche”. Queste le parole di Charles, in un’intervista a Repubblica, sugli obiettivi della Ferrari nelle ultime tre gare di Mondiale.Sull’arrivo di Hamilton: “Preoccupato? Assolutamente no, io la vedo molto più come un’opportunità. Lewis è il più vincente, per me non solo è un’occasione per imparare da uno dei migliori di sempre ma anche di confrontarmi con lui sulla stessa macchina. Perché non sai mai se sono i limiti dell’auto a non permetterti di fare certe curve o lui è particolarmente bravo.