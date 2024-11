Ilnapolista.it - Cassano vittima di Salt Bae: «880 euro in quattro. Al cameriere ho detto “non ci verremo mai più”»

Antonioè sempre più show man fuori dal campo nel programma in streaming Viva El Futbol, condotto con Lele Adani e Nicola Ventola in cui si parla di calcio a 360°. Nella puntata di ieri si è finiti a parlare di Nusret Gökçe, meglio conosciuto comeBae, macellaio, chef e ristoratore turco noto per la sua esibizione col sale nei suoi locali. Lo chef è stato al centro di una grande polemica con la Fifa dopo la coppa del Mondo per essere sceso in campo ed aver conteso la coppa a Messi per alzarla Leggi anche:Bae, la Fifa apre un’inchiesta sul cuoco che ha alzato la Coppa del MondodiBaeha voluto raccontare agli amici di quando in Grecia è andato a mangiare nel suo locale con la sua famiglia. «Lasciamo stare Nusret. Siamo andati in Grecia e abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere.