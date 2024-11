Lanazione.it - Arezzo Fiere e Congressi: al via una prestigiosa collezione autunno-inverno di eventi

, 19 novembre 2024 – “Fino a fine febbraio 2025osserverà ritmo altissimo, scandito da un calendario fitto ditra tradizione e innovazione”. Lo spiega il presidente di, Ferrer Vannetti, che - dopo il grande successo di pubblico registrato con l’edizione autunnale di Passioni in Fiera e quella annuale di Agrietour - guiderà l’Ente Fieristico aretino attraverso la fitta serie di appuntamenti che chiuderà quest’anno 2024 e che darà inizio alla stagione 2025. In questo novembre tanto spazio per i convegni professionali in ambito sanitario. Nel weekend del 15 e 16 novembre infatti si è svolto il Congresso Nazionale Scivac “Quando la decisione è più importante dell'incisione”, nel quale si è parlato di chirurgia attraverso un punto di vista innovativo, con interventi di numerosi speakers di alto livello.