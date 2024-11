Gaeta.it - Appello del Papa a un Epoché della Violenza: Un Nuovo Richiamo alla Pace in Ucraina

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A mille giorni dall’inizio del conflitto in, ilha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro sulla necessità di fermare la. Unche risuona in un momento di grande tensione e sofferenza per la popolazione, unche mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questioneguerra e delle sue innumerevoli conseguenze.il messaggio delIlha affidato le sue parole a un post su X, dove ha sottolineato che “la guerra è sempre una sconfitta”. Questa dichiarazione non è solo una riflessione morale, ma una condanna diretta a qualsiasi forma di conflitto armato. L’importanza di promuovere il dialogo e la cooperazione invece di alimentare le fiammeè un tema ricorrente nel suo magistero. La situazione incontinua a evolversi, con le truppe russe impegnate in operazioni di occupazione.