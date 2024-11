Movieplayer.it - Uno Rosso fa flop: solo 34 milioni al debutto negli USA per Dwayne Johnson a fronte di 250 milioni di budget

L'avventura natalizia di Unonon sfonda, 34non sono unda buttare, ma a pesare è l'ingentedi 250. Per ora non c'è stata al corsa al botteghino sperata da. Il suo Uno, action natalizio co-interpretato dalla star dell'MCU Chris Evans non ha riscosso l'attenzione auspicata al box office americano. Forte di unesorbitante da 250di dollari, il film che vede The Rock nei panni del capo della sicurezza di Babbo Natale, si accontenta di soli 34,1raccolti in 4.032 sale, e segna una media per sala di 8.450 dollari. Numeri da, se paragonati all'ingentea cui vanno sommato circa 100di marketing. Nonostante il giudizio non positivo della .