Terzotemponapoli.com - Radio Goal – La gara del Napoli si complica con l’arrivo di Ranieri alla Roma. Su Lukaku, Kvara ed altro

Leggi su Terzotemponapoli.com

Perinetti, De Maggio, Bucciantini, Semplici, Scozzafava, Graziani, Parlato, Tempestilli, Portanova, Giubilato sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele di. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato a, in diretta su Kiss Kiss: “Ladelsicondi. Juric è un bravo allenatore ma stava incontrando troppe difficoltà ad ogni livello., al di la del rapporto viscerale con lae con i tifosi della, è un tecnico che sa entrare subito nella testa dei giocatori quando arriva a stagione in corso. Mi aspetto unamotivata al massimo e con delle novità tattiche.è una classica del nostro campionato, ci sono le due tifoserie più passionali d’Italia, due ambienti molto legati ai propri club.