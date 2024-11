Ilfattoquotidiano.it - Missili a lungo raggio Usa per colpire il Kursk, l’ultima mossa di Biden per ‘disturbare’ Trump. I dubbi sulla loro efficacia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La decisione di Joedi autorizzare l’utilizzo dia lunga gittata Atacms in territorio russo, anche se solo nel, secondo quanto riporta Axios, ha il potenziale per scatenare il caos internazionale. In quelle che sono le ultime settimane del suo mandato alla Casa Bianca dopo la débâcle elettorale di Kamala Harris, il presidente non si è limitato all’ordinaria amministrazione: prima ha garantito la spesa residua di 6 miliardi di dollari a sostegno dell’Ucraina e infine ha rilasciato questa autorizzazione sugli Atacms, negata fino a oggi per evitare un eccessivo coinvolgimento americano nel conflitto. Mosse esclusivamente politiche, dato che in pochi mesi difficilmente potranno cambiare l’andamento del conflitto e, inoltre, potranno essere rapidamente cancellate dal nuovo inquilino della Casa Bianca, intenzionato a mettere fine al conflitto nel più breve tempo possibile, stando almeno alle sue dichiarazioni.