Il Castelfidardo ferma la corsa a L’Aquila

0 : Michielin, Gueli, Alessandretti, Brunetti Di Santo, Del Pinto, Barberini, Zuccherato (17’ st Keita), Banegas, Belloni (31’ st Guidobaldi), Misuraca (36’ st Aversa). All. De Feudis.: Osama, Morganti, Boccaccini, Pierantozzi, Fabbri, Baldini, Gambini (32’ st Guella), Miotto (22’ st Nanapere), Fossi (44’ st Carano), Braconi (44’ st Ausili), Caprari (28’ st Cotugno). All. Giuliodori. Arbitro: Gervasi di Cosenza. Rete: 19’ st Del Pinto. Note – Ammoniti Fossi e Boccaccini. Dopo tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia ilsi, in una giornata di dolore per la morte nell’immediata vigilia del padre di Imbriola (condoglianze al giocatore dei fidardensi e alla famiglia). Alla formazione abruzzese basta il gol di Del Pinto nel secondo tempo per esultare tornando così alla vittoria.