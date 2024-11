G20 Meloni | contro fame ricerca fondamentale ma no cibo sintetico

Leggi su Ildenaro.it

Rio de Janeiro, 18 nov. (askanews) – È “” il ruolo dellanella lotta allama non per produrrein “laboratorio”. Perché significa andare verso un mondo nel quale chi è ricco potrà mangiare“naturale” e a chi è povero verrà destinato quello. Un mondo in cui in cui, ha specificato, non vuole vivere. E’ questo il messaggio, secondo quanto si apprende, lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla prima sessione del summit G20 di Rio de Janeiro. Pere tecnologia devono servono non a “sostituire” l’agricoltura, ma a garantire colture sempre più resistenti alle fitopatologie e agli eventi naturali estremi, e tecniche di coltivazione in grado di “migliorare le produzioni” e ridurne gli effetti negativi, come il consumo eccessivo di acqua.